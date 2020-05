Az idei modellévre olyan extrákat kapott a Crown, mint az Apple CarPlay és Android Auto kompatibilitás. Ez Európában elmaradásnak számítana, nálunk viszont olyan funkciók nincsenek, amiket a Toyota Japánban kínál: ilyen például a T-Connect rendszer, amely nem csak műszaki és orvosi segítségnyújtást biztosít, hanem a jármű non-stop felügyeletével valós időben tájékoztatja az ügyfelet, ha a gépkocsi bármely alkatrésze karbantartásra vagy cserére szorul. Ennél is különlegesebb az a csatlakoztatott biztosítási konstrukció, amely a vezetési stílus függvényében határozza meg a biztosítási díjat, komoly kedvezményekkel honorálva a biztonságos, higgadt közlekedést.

A Toyota Centuryt nem számolva a Crown a Toyota kínálatának legnagyobb, legfényűzőbb típusa. És a legmodernebb is, hiszen ugyanarra a hosszmotoros, hátsó- és összkerékhajtású TNGA-N padlólemezre (a Lexus LS / LC páros TNGA-L platformjának keskenyebb változatára) épül, mint a következő generációs Toyota Mirai.

De akkor térjünk rá cikkünk apropójára, a 65. születésnapon gyertyát gyújtó, trombitát fújó limitált szériákra. Ebből három van: az RS Limited és RS Four Limited verziók a sportosságot, az S és S Four Elegance Style II az eleganciát hangsúlyozza, míg a harmadik kivitel, az S és S Four Sport Style széria a kettő közé pozicionálja magát. Mindhárom évfordulós kivitel funkcionalitását holttér-felügyeleti rendszer, hátsó keresztirányú forgalmat figyelő automatikus vészfékrendszer, valamint motoros mozgatású első utasülés javítja.

A Crown szedánhoz háromféle erőforrást kínál a Toyota. A Lexus számos típusában is alkalmazott, kétliteres turbómotor 245 lóerős, míg a 2,5 literes hibrid hajtáslánc rendszerteljesítménye 226 lóerő – ez utóbbi erőforrás a Toyota RAV4-ből ismerős, és hátsó és összkerékhajtással is rendelhető. A hathengeres csúcsverzió egy 3,5 literes benzinmotorra épülő hibrid 359 lóerővel; ez a Lexus LS 500h limuzinból átemelt hajtáslánc azonban nem rendelhető az új limitált szériákkal.