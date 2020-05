A koronavírus miatti lezárások több ágazatot is súlyosan érintenek. A turizmushoz köthetőeket pedig érezhetően nehéz helyzetbe hozza, tehát az autókölcsönzők is nehéz időket élnek. Az új-zélandi Jucy-nak ezek mellett még a tolvajokkal is meg kellett küzdenie, miután feltörték Aucklandben található telephelyüket és 97 autót vittek el onnan.

Új-Zélandon szigorú lezárások vannak, ezért az utcák szinte üresek. Már csak ezért is volt feltűnő a rendőröknek az utcákon egyre többet látott bérautó. Mert nem csak kisebb, városi járműveket tulajdonítottak el, hanem a Jucy jellegzetes dekorjával felmatricázott nagyobb furgonokat is.

Matt Srhoj, az új-zélandi rendőrfelügyelő a BBC-nek nyilatkozott az eset kapcsán:

“Rájöttünk, hogy valami nincs teljesen rendben. Gyanús volt a sok Jucy-bérautó, néhányat követtek a járőreink, és többel egész szokatlan körülmények között találkoztuk. Feltételeztük, hogy az autókat ellopták, ezért értesítettük a társaságot.”

Tehát a koronavírus miatti lezárások ugyan megkönnyítették a tolvajok számára az autók ellopását, de a rendőrségnek is az autók nyomon követését. Egy héten belül a 97 autóból 85 került elő és 29 embert tartóztattak le.