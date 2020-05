Tényleg ötajtós, nyújtott tengelytávú Jimny bevezetését tervezné a Suzuki? Naná, hogy nem, vágjuk rá rögtön Európából. A terepjáró fő aduja épp kompakt mérete, és ebből eredő fordulékonysága, illetve remek terepszögei. Az Indian Autos Blog által megálmodott, négyméteres Jimnynek hiába volna négy oldalajtaja, és egy helyett kettő normál használati értékű üléssora, pont a lényegét veszítené el. És akkor még nem szóltunk arról, mennyire rettentően aránytalanul keskenynek tűnik a szögletes karosszéria nyújtott kivitele.

Máskülönben persze, ha hátrébb lépünk és veszünk egy nagy levegőt, nem is olyan értelmetlen elképzelés az ötajtós Jimny. 4 méteres karosszériájával még mindig elég apró volna a városi közlekedéshez, nagy hasmagasságával földutakon is elboldogulna, és mivel terepjárásra amúgy sem volna alkalmas, összkerékhajtás helyett kétkerék-hajtással is kínálhatnák, ami olcsóbbá és takarékosabbá tenné.

Megismételjük tehát a kérdést: tervezi ötajtós, nyújtott tengelytávú Jimny bevezetését a Suzuki? A válasz meglepő módon mégis csak igen: állítólag a Maruti Suzuki gujarati (India) üzemében készül már 2021-től, kizárólag belső piacra.