Új-Zélandon a szigetország földrajzi elszigeteltségének és gyér népsűrűségének (15 fő / km2) köszönhetően viszonylag kevesen betegedtek meg a koronavírus-járvány során. Egy helyi autóipari vállalkozás, a kárpitspecialista RVE mégis olyan fejlesztéssel rukkolt elő, amely világszerte hasznos lehet azoknak, akik idegen utasokkal kénytelenek közös légtéren osztozni.

A találmány masszív PVC-fóliából von ’buborékot’ a sofőr köré. Ezt a fejlesztő cég szerint mások is kitalálták már, ám míg azok a fejlesztések a tetőkeret műanyag szerelvényeihez rögzítik a fóliát, ők a fejtámlára szerelték fel a keretet. A különbség: az előbbi akadályozza a függönylégzsák működését, az utóbbi állítólag nem.

Ha mindig ugyanaz a sofőr vezeti az autót, akkor ennyi elég is lehet a védelemhez. Ha azonban váltott pilótákkal megy a szolgáltatás, akkor az üléseket is érdemes fertőtleníti két felhasználó között. Ezért az RVE, amely általában finom bőrökből szokott üléskárpitot szabni, most PVC (műbőr) üléshuzatot tervezett. Ez ugyan meglehetősen fapadosan néz ki (bár a méretre szabásnak köszönhetően legalább nem lötyög, mint egy univerzális huzat), és valószínűleg izzad is rajta rendesen a pilóta, ám pont ez a lényeg: mivel a PVC nem nedvszívó, gyorsan fertőtleníthető és szárazra törölhető, nem igényel mélytisztítást.

A megoldásokat a koronavírus-fenyegetés hívta életre, de később, „békeidőben” is lehet létjogosultsága: bármilyen tüsszögős-orrfolyós időszakban megóvhatja a vezetőt (és utasait) az esetleges cseppfertőzéstől.