Az elmaradt Genfi Autószalon és a Forma-1-es futamok csak a kezdet volt. Mára zárkóznak be az országok, törlik a repülőjáratokat, az üzletek rövidített nyitvatartással üzemelnek és sorra állnak le a gyárak. Olaszországban például a Lamborghini és a Ferrari is felfüggesztette a termelést, de az FCA csoport bejelentése szerint ők sem cselekednek majd másképpen. Most a Ford jelentette be, hogy március 16-tól egy teljes hétre egészen biztosan leáll a termelés a spanyolországi Valenciában működő hatalmas gyárban.

“Az elmúlt 24 órában három pozitív COVID-19-es esetünk volt a Ford valenciai gyárban” – nyilatkozták. Ezért aztán a protokoll szerint azokat is izolálják, akik kapcsolatba léptek ezekkel a dolgozókkal. “Minden más lépést is megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy a helyzetből fakadó kockázat minimálisra csökkenjen” – tette hozzá a Ford szóvivője.

A valenciai gyár a Ford egyik legnagyobb üzeme Amerikán kívül. 7000 munkavállalót foglalkoztatnak ott, akik évente több mint 400 000 jármű termelésében vesznek részt. Itt készül a Kuga, a Mondeo, az S-Max és Galaxy páros, valamint a Transit Connect kisteherautó.