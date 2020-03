A koronavírus terjedése az autóiparra is rányomta a bélyegét. Olaszországban, ahol a legsúlyosabb a járvány, a héten sorra zártak be az autógyárak. Először a Fiat Chrysler-csoport függesztette fel a termelést szerdán négy gyárban, majd a Lamborghini tulajdonosa, a Volkswagen is úgy döntött, hogy Sant’Agata Bolognesében is leállnak a munkával.

Nem kellett sokat várni arra, hogy az utolsó, még működő autógyár is bezárjon. A szombati nap során ugyanis bejelentették Maranellóban, hogy a Ferrari is felfüggeszti a gyártást március 27-ig. A cég továbbra is fizet alkalmazottainak, akiknek nem fogy el a szabadságkeretük sem a koronavírus miatt elrendelt kényszerpihenő miatt.

Az előzetes tervek alapján a leállás két hétre szól, de az még korántsem biztos, hogy a hónap végén újraindul a termelés. A Ferrari közleményében kiemelte, hogy a beszállítói oldalon komoly gondokat érzékeltek, így nem tudják folytatni a termelést.

Ez nem is csoda, hiszen az olasz autóipari beszállítóipar szereplői is gondokkal küzdenek: a fékeket készítő Brembo bejelentette, hogy a jövő héttől bezárja olasz gyárait, és a gumigyártó Pirelli is kisebb kapacitással folytatja működését Torino melletti üzemében, miután egyik alkalmazottjuk koronavírus-tesztje pozitív lett.