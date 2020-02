Olvass tovább

Az Ezüst Félhold restaurált állapotban

Az új expedíció ugyanúgy december derekán indul majd, mint 100 évvel korábban, ugyanúgy 21 napon át tart, és a szervezők az eredeti útvonalat is igyekeznek a lehető legpontosabban betartani. A két veterán replika mellett a Citroën jelenlegi villanyautó-palettájának tagjai is részt vesznek az utazáson, valamint egy egyelőre még be sem mutatott, elektromos koncepciójármű is velük tart.