Közös könyvben foglalta össze a magyarországi autó- és motorgyártás történetét Boros Jenő és Ocskay Zoltán. A Magyar autó- és motortörténetet olvasva tényleg kincsekre bukkanni. Én most is a joggal elismert szerzők könyvét bújom, amely nagyjából 160 oldalon, mintegy 500 képpel mutatja be az itthon tervezett és gyártott autókat, motorkerékpárokat.

Akárhol felütheted, tetszeni fog

A kötetben a jelenlegi hazai autógyártókról is olvashatunk, de számomra a könyv legnagyobb értéke az a korkép, amit a hazai járműgyártási kezdeményezések bemutatásával rajzolnak a szerzők. A második világháború idején például szétszedett motorkerékpárok lezsírozott alkatrészeit ásták el tulajdonosaik, hogy megőrizhessék járművüket, családjuk egyetlen mobilitási lehetőségét. Ahogy a kötetben szerepel: „Életmód, korkép, némi szociográfia és nem kevés történelem a kerekek világán keresztül”.

Nem maradtak ki a klasszikusok, mint a Pannóniák története, de a könyv egyetemes áttekintést ad a hazai járműgyártásról, két, négy és még több keréken

Ez egy bárhol felüthető könyv, nyíljék ki bár az egyedülálló Ikarus-prospektus gyűjteménynél, a Méray- vagy Pannónia-motorkerékpároknál vagy az 1974-re kifejlesztett Rába Steigernél, amelynek első szériái nem Győrben, hanem Kispesten készültek. Nagyon tetszett az összeállítás a Magyarországon konstruált dömperekről és a honvédség járműveiről is, köztük a helikopterről is ledobható Szöcske terepjáróról.