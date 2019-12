A fene se tudja, hogy egy ilyen közleményben mennyi a valóság és mennyi a befolyásoló szándék, mindenesetre a Volkswagen még így a 2019. év végén fontosnak tartotta megosztani a világgal, hogy szerintük sokkal több elektromos autót fognak eladni sokkal hamarabb, mint tervezték.

A VW-nél eddig úgy kalkuláltak, hogy a jövőre robbanó új ID.3 elektromos modellel, a 30.000 eurós induló árral, 330-550 km-es hatótávval szándékuk szerint piacot robbantó nép-villanyautóval induló értékesítési hullám 2025-re éri majd el az egymilliós összesített darabszámot, de most optimista korrekciót hajtottak végre a jóslaton. Úgy látják, az egymilliós mérföldkövet már 2023-ban elérik, 2025-re pedig már a másfél milliós elektromos értékesítésen is túllesznek. Kapacitásban mindenesetre felkészültek erre: 2021-től a zwickaui gyár évi 330 ezer elektromos autó tud majd összeszerelni, ezzel vicces módon az egykori Trabant-gyár székhelye lesz az a város, amelyben Európa legnagyobb e-autó gyára működik majd. A sok új villanyautóhoz akkumulátorgyártó üzemet is építenek, Salzgitterben a svéd Northvolt nevű akkuspecialistával közös vállalkozásban jövőre rakják le annak az üzemnek az alapjait, amely 2024-től kezdi ontani az áramforrásokat.

A VW természetesen infrastruktúra-beruházásokkal is igyekszik gerjeszteni az e-autók piacát. 2025-ig Európa-szerte 36 ezer töltőpontot terveznek üzembe helyezni, na és olyan innovatív töltési megoldásokon is dolgoznak, mint a leparkolt kocsihoz gördülő mobil töltőrobot.