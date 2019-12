A franciák hagyományos jégversenyére, az Andros kupára készítette el eddigi legizgalmasabb villanyautóját a Renault. A Zoe kapott még egy villanymotort, ráadásul a teljesítményt is felcsavarták, így az autó nem csak összkerékhajtású lett, de 340 lóerős is (az utcai verzió 135 lóerejével szemben.) Ehhez járul hozzá a szériamodellnél 400 kilóval szerényebb, 1030 kg-os saját tömeg, ami annak köszönhető, hogy az akkucsomag méretét drasztikusan csökkentették: a megmaradt pakk kapacitása mindössze 27 kWh – versenykörülmények között ennyi is elég, ráadásul a pici akku 25 perc alatt 50%-ra feltölthető.

A szuper-Zoe nagyobb fékeket kapott, tengelytávját 85 mm-rel csökkentették, a kompozit lemezek alatt masszív bukócső lapul. Az autót a négyszeres Andros-győztes Jean-Baptiste Duborg vezeti majd az idei évtől teljesen emissziómentes bajnokságban.