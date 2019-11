Újratervezték a lebegő padlókonzolt is: egyrészt tetszetősebb lett, másrészt praktikusabb is: kapott egy fedett tárolórekeszt, amelyben pohártartók, dupla USB-csatlakozó és AUX-aljzat található. A váltó elektronikus vezérlőkarjának köszönhetően felszabadult helyet a konzol alatt kialakított indukciós telefontöltő-aljzattal használták ki. Szintén újdonság az elektronikus rögzítőféket gázadásig behúzva tartó Auto Hold funkció, a klímaberendezés szellőzésszabályozó tárcsái pedig digitális hőfokkijelzéssel gazdagodtak.

Új lökhárító, új hűtőmaszk, erőteljes krómsávok és adaptív mátrix-LED fényszórók határozzák meg a megújult Espace megjelenését. Hátul is új a lökhárító, benne fenékvédőlemez-imitációval. A dupla oválkipufogó sportos hatást kelt, a lámpatestekben diódák világítanak. A keréktárcsa-választék is kibővült.

Új kezelőfelületet kapott az Easy Link multimédiás rendszer. Az álló formátumú, 9,3 colos érintőképernyő a vezető felé dől; az okostelefon-integráció egy sor távfelügyeleti funkciót hoz. Ugyaninnen vezérelhető a hátsó két üléssor lehajtása.

Felszereltségi szinttől függően digitális a műszeregység; a 10,2 colos kijelző konfigurálható.

A Bose audiorendszer is megújult, nagyobb teljesítményű hangszórókat (12 db) kapott, a hangzás tisztább, illetve öt előre programozott hangzáskép választható.

Alapfelszerelés lett a 2,8 négyzetméteres panoráma-üvegtető; az felszereltségi szinttől függően fix vagy nyitható.

A legfontosabbak a végére maradtak: a Renault most először kínál adaptív mátrix-LED fényszórót, amely kitakarja a szemből érkező járművekre eső fénypászmákat. A szemből érkező autókat 550, az előttünk haladókat 350 méterről észleli a rendszer kamerája. A fényforrás 50 százalékkal erősebb megvilágítást ad, a látótávolságot 175-ről 220 méterre növeli.

Megjelentek a kínálatban a félautonóm vezetési funkciók is: az autó képes a sáv középvonalában tartani magát, tartja a követési távolságot, akár állóra fékezi, majd elindítja az autót. A parkolórobot mindent maga végez, még a fékezést is, az autonóm vészfékrendszer pedig mostantól a gyalogosokat is észleli.

