Hátulról szögletes kipufogóvégei, elölről pedig a vesék mintázata árulja el, hogy M340i-vel van dolgunk, de a szatén fényű szürke díszítőelemek sem találhatóak meg más modellen. Az M340i több egyedi részletet is tartogat, mint a trikolórral díszített műszeregység, a típusnévvel ellátott küszöbök vagy a szürke dekorbetétekhez passzoló opciós alufelnik.

340 darabos limitált szériával indul a BMW M340i xDrive Touring, mely a legsportosabb kombi, amit a bajoroknál kapni lehet. 1975-ben jelent meg a 3-as, de a praktikusabb változat csupán a második generációval érkezett meg a kínálatba. Az első 3-as Touringot egyébként egy mérnök alkotta, Max Reisböcknek egyszerűen szükség volt több helyre, ezért barátja műhelyében alakították át az E30-asát. Innentől pedig minden 3-asból készült Touring, így a legújabb G21-es is megszületett.

Minden eddiginél jobban belefolytak a Motorsport részleg mérnökei az M340i fejlesztésébe, hogy a hétköznapi használhatóság megőrzése mellett valóban jobban vezethető modellt készítsenek a 3-asból. Ezért aztán a 3 literes, soros, hathengeres turbómotor 374 lóerős és 500 Nm nyomatékú. Az M340i Touringot 4,5 másodperc alatt gyorsítja álló helyzetből 100 km/órás sebességre.

Természetesen a 8 gangos automataváltó a kormány mögötti fülekkel is vezérelhető. Változó áttételű sport kormány, adaptív futómű és gombnyomásra hangosodó kipufogó is van az M340i modellekben. Az első tengelyen 348 milliméteres féktárcsák vannak és négydugattyús nyergek. Az M340i Touring kizárólag xDrive összkerék-hajtással kapható (ez is képes akár a nyomaték 100%-át hátra küldeni), de a hátsó tengelyen elektronikusan vezérelt önzáró diffi szolgálja a mókát.

Itthon az M340i xDrive Touring 19,3 millió forintról indul, amivel 650 ezer forinttal kerül többe a négyajtós változatnál.