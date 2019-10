A Gender Racing Team formula autós versenycsapat úgy gondolta, csatlakozik ahhoz a kezdeményezéshez, melyet egy, a Magyar Mentőmotor Alapítvány egyik orvosa által nemrég megmentett kisgyermek anyukája indított, hogy ez év november közepéig összegyűjtse az alapítvány számára egy újabb szolgálatba állítható mentőmotor árát.

Mostanáig a szükséges összeg több mint fele már összejött, a versenycsapat pedig szeretne a hiányzó összeg megszerzésében minél hatékonyabban segíteni. Egyrészt egy nagyobb összeg felajánlásával, másrészt azzal, hogy most, a versenyhétvégén a csapat boxában a Hungaroringen bárki megtekintheti a Magyar Mentőmotor Alapítvány egyik speciális motorkerékpárját, és aki elhelyez adományt a kihelyezett gyűjtőládába, az a csapat versenyzőivel is összemérheti a vezetési tudását a virtuális Hungaroringen profi versenyautó-szimulátorokon. Ráadásul a szimulátoron legjobb időt elérő adományozó egy valódi formulaautó-tesztelési lehetőséget is nyerhet.

Szóval szeretettel várnak mindenkit szombaton és vasárnap a Hungaroringen.

A Mentőmotoros Szolgálat 2005-ben kezdte meg működését egy Yamaha FJR 1300-zal. Ez a motor sajnos 2009 őszén egy balesetben összetört, szerencsére a vezető komolyabb sérülések nélkül megúszta. A következő évben a flotta 2 db új FJR-rel bővült. A 2009-es évben egy igazi kuriózummal gyarapodtak mentőmotorosaink, egy Harley-Davidson Electra Glide Police modell “személyében”, amelyet később sajnos el kellett adniuk.

A 2010-es évben nagy előrelépés történt, 3 db Honda ST 1300 Pan Europeannal bővült a flotta.