Az E-kárbejelentő applikáció erről az oldalról és az alkalmazás boltokból (Play áruház, Apple Store) ingyenesen letölthető. A 2019. januári megjelenés óta az alkalmazás több fejlesztésen, funkcióbővítésen ment keresztül annak érdekében, hogy még egyszerűbb és gyorsabb kitöltést tegyen lehetővé az ügyfeleknek a kiemelten stresszes szituációkban.

A most kiadott verzióban az alábbi újdonságokkal találkozhatnak a felhasználók:

• Már nemcsak a gépjárművezető kapja meg a kárbejelentést, hanem másnak is el tudja küldeni (tulajdonos, üzemben tartó, flottakezelő, egyéb).

• Ha külföldi biztosítású járművel ütközik – tehát nem magyar a károkozó -, már azt is be tudja jelenteni.

• Ha a károkozónak nincs biztosítása, azt is be tudja jelenteni.

• Ha rendelkezik CASCO biztosítással, akkor a saját CASCO biztosítóján keresztül is el tudja indítani a kárrendezést, hogy gépjárművét minél hamarabb használhassa.

• Már teherautó vagy munkagép és vontatmánya károkozását is bejelentheti.

• A járművekkel okozott dologi kárt is bejelentheti (kerítés, híd, oszlop stb.).

• A felhasználók és a biztosítók visszajelzései alapján egyértelműbbé és pontosabbá tették az alkalmazás használatát.

Egy júniusi felmérés szerint az E-kárbejelentő applikációról a magyar felnőtt lakosság 48,4 százaléka hallott már, ebből 5,6 százalékuk le is töltötte, de még nem használta, míg további 1,1 százalékuk már használta is. A személyes tapasztalattal rendelkezők mindegyike elégedett volt az applikációval.