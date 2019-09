Pár hónapja írtunk arról, hogy a Bugatti újra megépíti a húszas évek legendás kisautóját, az akkor pedállal hajtott Bugatti Babyt. Mostanra elkészült a szériaverzió prototípusa, hamarosan indulhat a gyártás.

Ahogy az eredeti, az újragondolt Bugatti Baby is a legendás Type 35 versenyautó mintájára készült. Vannak azonban fontos különbségek: egyrészt nagyobb lett (az eredeti 1:2 méretarány helyett 3:4-re húzták fel), a pedálsor pedig hosszában állítható, így a gyerekek akár langaléta tizenéves korukban is használhatják – sőt, apu és nagyapu és beülhetnek egy körre. A 280 centi hosszú, 100 centi széles autó saját tömege 230 kg-nál kezdődik.

A másik fontos eltérés a hajtás: az új Baby villanymotoros. Akkuból kétfélét is kínálnak: az alapkivitel 1,4 kWh kapacitású, az extra pont dupla ennyit tud, no meg 30 km hatótávolságot. A villanymotor három teljesítményszinten használható. A gyerekek 1 kW-tal, a felnőttek 4 kW-tal gazdálkodhatnak; a végsebesség 20, illetve 45 km/óra. Felárért aztán sport üzemmódot is kaphatunk, ilyenkor 10 kW az elérhető legnagyobb teljesítmény.