Alaposan átdolgozta a Macan Turbót a Porsche. Leváltották a 3,6-os motort, a sportos terepjáró orrában mostantól a Cayenne és Panamera modellekből ismert 2,9 literes, V6-os erőforrás dolgozik, a csúcsteljesítmény 400-ról 440 lóerőre emelkedett.

A gyorsulás szintideje 4,6 helyett 4,3 mp, ha megrendeljük az opciós Sport Chrono csomagot; a végsebesség 266-ról 270 km/órára nőtt.

A fékeket is lecserélték; az új, bevonattal ellátott tárcsák 90%-kal kevesebb fékport bocsátanak ki a légkörbe, és hatásosabban is lassítanak. A fékrendszer opcióként más Macan modellekhez is megrendelhető. Feláras a légrugózás és a kerámia fékrendszer, alapkivitel a 20 colos keréktárcsa.

Egyedi első kötény, dupla, rögzített hátsó szárny és szintén dupla kipufogó segít azonosítani a megújult Macan családon belül a Turbo modellt.

A beltérben 18 irányban állítható, adaptív sportülés és 14 hangszórós, 665 W-os Bose audiorendszer várja az utasokat. A tetőt Alcantara borítja. A 37,5 centis átmérőjű kormány helyett a 911-esből ismerős, 36 centis, fűthető sportkormány is kérhető.

Az új Macan Turbo csinnadratta nélkül váltja elődjét, mostantól már ő rendelhető.