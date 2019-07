Három évvel bevezetése (és megdicsőülése, mint az Év Európai Autója) után átdolgozták az Astrát, méghozzá alaposan.

A motortér burkolásával, a hűtő elé szerelt, aktív lamellákkal, az aerodinamikailag optimalizált kialakítású hátsó lengőkarokkal mér áramvonalasabb lett az autó; a ferdehátú 0,26, a kombi 0,25-ös közegellenállási együtthatója igazán kedvező – sőt, a kombié egyenesen a kategória legjobbja.

Ez is hozzájárul a takarékossághoz, ahogy a frissen bevezetett, 9 fokozatú automata váltó is, de az új motoroknak is fontos szerep jut benne.

Az 1,2 és 1,4 literes, háromhengeres benzinmotorok 110-145 LE és 195-236 Nm teljesítményéhez 4,8-4,4 literes átlagfogyasztás társul; az 1,4-es benzinmotor kizárólag hét szimulált fokozattal üzemelő CVT váltóval kapható. Az 1,2-es motor 130 lóerős verziója 19 százalékkal (!) takarékosabb elődjénél!

A másfél literes dízelmotor 105 vagy 122 lóerővel kapható, utóbbihoz kérhető az a bizonyos kilencfokozatú automata, amelyet most először szereltek be Opel modellbe.

Fontos újdonság a LED mátrix fényszóró, az immár gyalogosokat is észlelő elülső kamera, az Opelnél most először alkalmazott digitális sebességmérő. Szintén most először rendelhető fűthető szélvédő az Astrához.

Ha videón is megnéznéd az új Astrát, kattints ide.