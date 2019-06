Az Ultima RS minden korábbi modellnél jobb aerodinamikával rendelkezik, minden vonala azt szolgálja, hogy a lehető legtöbb leszorítóerőt termelje, aminek látványos elemei a hatalmas diffúzor és a hattyúnyakon függő hátsó szárny. Az autónak több változata is van az ügyfél igényei szerint, így aki nem szeretné, hogy boltba járni is alkalmas legyen az Ultima RS, annak nem kell megvásárolnia a navigációs rendszert, a légkondit és a tükör helyett alkalmazott kamerát sem.

A brit Ultima a Goodwood-i Sebesség Fesztiválon mutatja majd be legújabb modelljét, az RS-t. Ahogyan a többi modelljük, úgy ez is alkalmas arra, hogy rendszámot kapjon, de messze nem közúti közlekedésre való, inkább arra, hogy eljusson saját lábán a legközelebbi versenypályáig. Az inspirációt az 1980-as és ’90-es évek Le Mans-i versenyautói adták, ami olyan gépeket jelent, mint a Porsche 956 vagy épp a Jaguar XJR-12.

Olvass tovább

Természetesen minden igényt igyekszenek kielégíteni, így az ügyfélre szabott autót több teljesítménnyel is kínálják, de kizárólag hatsebességes kéziválóval. A motor a General Motorstól származik, a 6,2 literes V8-as alaphelyzetben 480 lóerős. Már a leggyengébb modell is 3,1 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra, a legyorsabb pedig 2,4 másodperces sprintre képes (és 400 km/óra feletti a végsebessége). A következő lépcső 650, majd a 800 lóerős modell, míg a csúcsot az 1200 lóerős változat jelenti. Az autó súlya 930 kilogramm – igaz, ez függ a motortól és felszereltségtől is.

Az Ultima RS-t jobb- és balkormányos változatban is elkészítik, de azt nem garantálják, hogy minden országban alkalmas közúti közlekedésre:

Forrás: Ultima