A Honda, a Nissan és a Mazda (hogy az európai és amerikai gyártókat ne is említsük) után a Toyota is rájött: jó biznisz a veteránautó-gyűjtőket ellátni tartalék alkatrészekkel. Habár a Toyotának nincs minősíthető veterán modellje, annál több a youngtimer, azaz a fiatal klasszikus típus, mindenekelőtt a Supra. Az A70 és A80 szériák közül immár az utóbbi is belelépett a 25 éves korba, így most a Toyota Gazoo Racing úgy döntött, mindkét modellcsaládhoz újra gyártásba vesz egy sor alkatrészt.

Hogy melyek ezek, és a világ mely piacain lesznek elérhetők, egyelőre nem tudni. Mindenesetre a kezdeményezés üdvözlendő, még akkor is, ha nyilvánvalóan az A90-es új generációs Supra körül igyekeznek ezzel hírverést csapni.