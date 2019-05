Betartották ígéretüket a britek, ahogyan már többször is szavukat adták az Aston Martinnál, mindig megtalálják a jövőben is a megoldást arra, hogy kínálhassanak kézi váltós modelleket. Az Aston Martin Vantage korábbi generációjához is elérhető volt a manuális váltó és most újra. Igaz, csak egy kétszáz darabos limitált széria erejéig, melyet bizonyára hamar elkapkodnak majd a gyűjtők. Ezek azok a modellek, melyek értéke hamar az égbe szökken, így valószínűleg csak kevesen fogják használni vagy pályanapokra vinni a Vantage AMR-t.

Mivel a motor az AMG-től érkező 4 literes, biturbó V8-as, ezért ahhoz alapesetben automata váltót társítanak, a Mercedes nem is fejlesztett hozzá kézi váltót. Ezért volt nehéz dolguk az Aston Martin mérnökeinek, hiszen a hatalmas nyomatékra masszív és gond nélkül kezelhető váltót kellett készíteniük. Igazán különleges darab lett, melyből hamar kiderül, hogy az angolok miként állnak a sportautózás puritán formájához. Az új váltó ugyanis 7 fokozatú, de a ma megszokottal ellentétben a ’90-es éveket idéző dog leg formátumú. Ez azt jelenti, hogy az 1-es fokozat balra lent található, így a gyakrabban használt 2-es és 3-as között gyorsabb az átjárás.