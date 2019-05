2016-os bevezetése óta 60 ezer példányban talált gazdára a Hyundai Ioniq, a hibrid, plug-in hibrid és elektromos kivitelben egyaránt kapható kompakt szedán. Talán a gyártó is érzi, hogy több is van ebben a konstrukcióban, ezért most több ponton megújítja fiatal autóját.

A legfontosabb az elektromos verzió (Ioniq Electric) akkumulátorának a cseréje: az eddigi 28 kWh helyett 38,3 kWh kapacitású energiatároló egységet kap az autó, így a WLTP norma szerint immár több mint 290 kilométert képes megtenni egy feltöltéssel.

A hibridek váltófülének a helyén kapott helyet a villanyautó visszatöltés-szabályozó kapcsolója

A motorteljesítmény az eddigi 120 helyett 136 LE, a maximális nyomaték (295 Nm) nem változott. A fedélzeti töltőt a 6,6 kW-osról egy 7,2 kW-os egységre cserélték. 100 kW-os villámtöltőről 54 perc alatt 80 százalékra tölthető az autó.