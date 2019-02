17 éven át kellett nélkülöznünk a Toyota Suprát, a japánok ikonikussá vált sportkocsija azonban hosszú várakozás és rengeteg kiszivárgott részlet után végre bemutatták. Az A90-es kódjelű modellt a BMW-vel közösen fejlesztették, de testvérével, a Z4-essel ellentétben a japánok verziója kupé lett és a formaterv is elég jellegzetesen keleties. Ez sokaknál ki is csapta a biztosítékot a bajor eredetű sorhatossal együtt. Ahogyan a korábbi generációkhoz, úgy a GR Suprához is hamarosan megjelennek a legkülönfélébb tuningcuccok, előként a TRD vagyis a Toyota Racing Development mutatott be pár apróságot.

A teljesítménnyel egyelőre nem foglalkoztak, de biztos azzal sem várnak majd sokáig. Első körben az optikán reszeltek, az autóhoz több aerodinamikai elemet készítettek, mely valóban optimalizálja a légáramlatokat a Supra körül és leszorítóerőt is termel. Az autón körbe karbon élek láthatóak, az ajtón lévő kamu légbeömlő helyére is szénszálas betét került a bemutatott példányon, valamint kisebb fajta hátsó szárnyat mutattak be. A fronton lévő splitter például nagy sebességnél növeli a leszorítóerőt.

A TRD kínál hozzá 19 colos kovácsolt alufelniket is, a mögöttes tartalomról azonban nem beszélnek. A TRD azonban ígérete szerint tovább dolgozik a Suprán, így várhatóan felfüggesztés és fék, valamint egyéb apróságok is fejleszthetőek lesznek a Toyota sportautóján a jövőben.