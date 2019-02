Mint közölték, a dízelbotrány arra ösztönözte az Európai Uniót, hogy felgyorsítsa a károsanyag-kibocsátás területén már elindult jogalkotási kezdeményezéseket, illetve új lépéseket tegyen. A járművek uniós kibocsátás-ellenőrzési rendszere is számos ponton módosult. Mivel több új szabály még nem lépett hatályba, korai lenne azt értékelni, hogy megoldódtak-e a problémák, azonban már így is több nehézség mutatkozik az új vizsgálati rendszer alkalmazásával kapcsolatban – mondták.

Olvass tovább

A számvevők arról is tájékoztattak, hogy az Európai Bizottság immár felülvizsgálhatja a nemzeti típusjóváhagyó hatóságok munkáját, maga is vizsgálhat járműveket, visszavonhat vagy felfüggeszthet típusjóváhagyásokat, és szankciókat szabhat ki. A forgalomban lévő járművek vizsgálata immár kötelező a tagállamokban, és ilyen vizsgálatot már érdekelt harmadik felek is végezhetnek.

A laboratóriumban, illetve közúton mért CO2 (szén-dioxid)-kibocsátási szintek közötti nagy eltérés kezelésére és az NOx (nitrogén-oxid)-kibocsátás mérésére új vizsgálatokat vezettek be.

Noha már eddig is több mint 10 millió járművet hívtak vissza, évekbe telhet, amíg a városi levegő minősége jelentősen javul, tekintve, hogy még sok szennyező gépjármű közlekedik az utakon – húzta alá az uniós számvevőszék.

Forrás: MTI