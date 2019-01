A könnycsepp alakú mikro-lakókocsi (teardrop camper) évtizedes múltra tekint vissza: a magasan motorizált országokban (USA, Nagy-Britannia) ősidők óta léteznek ezek a könnyű, parányi lakókocsik, amelyek belső terében épp csak egy ágyat, esetleg kanapé/ágy kombót találunk. A sátornál jóval kényelmesebb, de az autó menetdinamikáját és vezethetőségét minimálisan befolyásoló szerkezetek manapság reneszánszukat élik, ám épp, amikor azt gondoltuk volna, hogy már nem lehet újat mutatni a műfajban, megjelent a BMW különleges tanulmánya.

A hintók megjelenését idézi az ívelt fellépő / kerékív kombó

Ahogy a 2008-as Gina tanulmánynál, úgy a BMW Designworks által megálmodott Futurelight lakókocsi-tanulmánynál is térbeli vázra feszített, rugalmas szöveganyag alkotja a jármű karosszériáját. Ajtó nincs, illetve feltételezzük, hogy a sátrakhoz hasonlóan ponyvával zárható be a kabin – úgy, ahogy a túlsó falon is látható. Belül franciaágy helyett két egyszemélyes fekhelyet találunk, így nappaliként és hálószobaként is funkcionál a beltér, és még egy asztalka is elfért.

Ami technológiai szempontból különlegessé teszi a konstrukciót, az nem is annyira a vázszerkezet, mint maga a szövet, amit nanomilliméteres lyukakkal borítottak, így tökéletes vízállóság mellett is szellőzik.

A Futurelight még idén forgalomba kerül – sajnos nem maga a lakókocsi, csak a speciális vászonanyag, amelyet a North Face túraöltözet-márka fejlesztett ki, és hozott bele a projektbe.