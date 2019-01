Ez a piaci hullám is Amerika felől érkezik: az emberek már nem akarnak személyes utánajárással autót venni, a próbaúttal sem fárasztják magukat. Egyre többen szeretnék a kocsit is a lehető legkényelmesebben, online beszerezni pár kattintással vagy ujjmozdulattal a mobil kis képernyőjén. Régóta tartó folyamat vezetett ide: kezdetben csak pizzát, könyvet, kisebb értékű és személyes megtapogatást, kipróbálást nem igénylő cuccokat vettünk a neten, de aztán az egyre nagyobb értékű műszaki cikkek esetében is természetessé vált a kényelmes, a rendeléssel egy füst alatt a házhoz szállítást is elintéző online vásárlás.

A Tesla is nagyot lendített az autóvásárlási attitűdök megváltozásán. Hogy mást ne mondjak, a cég jelenlegi nyitóképernyője a weben így néz ki:

Egy piackutató cég amerikai autóvásárlókat kérdezett arról, mi a véleményük az online megrendelésről, a próbaút nélküli vásárlásról. A legtöbben azt mondták, nem szeretik a szalonokban az értékesítők nyomulását, hogy rá akarják beszélni őket modellekre, extrákra, hitelkonstrukciókra. Próbaútra pedig az egyéni igények szerint összekonfigurált autóval a legtöbbször eleve nincs is lehetőség, úgyis csak az átvételkor derül ki, mit is vettek tulajdonképpen. Hát nem kényelmesebb akkor már mindent online intézni, az adminisztrációt megbízásokkal a lebonyolító cégre bízni és 2-3 szalonlátogatás helyett egyből a ház elé szállíttatni a megrendelt kocsit?