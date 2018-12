Elektromos feltöltést és fékenergia-visszanyerést kombinál az FEV beszállító és az SEG Automotive által közösen kifejlesztett mild hibrid (lágyhibrid) rendszer.

A rendszer utóbbi, BRM névre keresztelt komponense indítómotorként a 12 voltos rendszereknél gyorsabb és finomabb start-stop funkciót is megvalósít, emellett lassításnál visszatáplál, és a hajtásba is besegít. A szabadonfutó (vitorlázó) funkciónak és a rásegítésnek köszönhetően akár 15%-os fogyasztáscsökkentés is megvalósítható.

Az elektromos kompresszor révén a motor a gyári 2250/perc helyett már 1600/percnél leadja maximális nyomatékát. Ezt egészíti ki a BRM villanymotorként nyújtott extra nyomatéka, azaz javul a gázreakció, rugalmasabb és könnyebben vezethető az autó.

Különleges funkcióként a vitorlázást és a fékenergia-visszanyerést prediktív vezérléssel kombinálták: a rendszer gázelvételkor a forgalom ritmusa alapján képes eldönteni, hogy hagyja kifutni az autót, vagy a generátorral fékezze azt, ezzel áramot termelve.