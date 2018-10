Új autók mellett használtakat is tesztel a brit What Car? magazin, és ezeket az értékeléseket rangsorolva most kihirdették a 2019-es év legkiválóbb vételeit, ha valaki másodkézből keres magának autót.

Alább kategóriánként láthatók a győztesek, a legvégén pedig az abszolút első helyezett.

És az abszolút győztes…