Elszaporodó baktériumok

Az autóban ülve a tarkónk számtalan alkalommal találkozik a fejtámlával – van, aki például kifejezetten szereti így pihentetni a nyakát. De vajon hányszor és milyen alaposan takarítjuk le és mossuk ki a fejtámla huzatot egy évben? Ugye, nem sokszor… Ez egy piszkos és bacilusokban bővelkedő felület, amiről a kórokozók nem csupán könnyedén rátapadnak a vizes hajra, hanem a nedves közeg miatt még a szokottnál gyorsabban el is szaporodnak. Hosszú távon az ilyen gondatlanság a hajnak és a fej bőrének nagyon sok bajt okozhat: a bőr könnyebben kiszárad, irritált lehet, és olyan betegségek támadhatják meg a hajhagymákat, ami akár hajhulláshoz is vezethet, arról nem is beszélve, hogy a piszkos huzaton „szárított” hajnak az illata sem éppen kellemes. Az így igénybevett haj ápolását be kell pótolni minél hamarabb, még lehetőleg aznap. Érdemes ilyen helyzetekben valamilyen extra kényeztetést adni, amivel új erőre kaphat a haj: a férfiaknak kifejlesztett Parusan Stimuláló sampon például kifejezetten tápláló kozmetikum a haj számára, a Parusan Energizáló tonik alkalmazásával pedig még fokozhatjuk is a jótékony hatást a hajhagymákra..

Tíz percet megér az ápoltság

Ha vizes a hajunk a kocsiba ülve, az azt jelenti, hogy reggel félbehagytuk az ápolását. Már maga a szárítás is fontos része annak, hogy szépen és egészségesen őrizzük meg a tincseinket, ám ez után még illene egy kis vitalizáló, tápanyagvisszapótló kezelést adni a hajnak. Ne lepődjünk meg, ha hosszú távon tépett, egészségtelen és fénytelen lesz a frizuránk attól, ha a kocsiban szárítgatjuk, és arra is készüljünk fel, hogy a normális mértéknél több hajszálunk hullik így ki. Megérné az az extra tíz perc, amit indulás előtt ajánlatos rászánni a hajra.

Kezelhetetlen lesz a haj

A vizes, hosszú haj csomókban, egymásba kapaszkodott hajszálakkal szárad meg, ha pedig ez a szárítás nyitott ablak mellett történik az autóban, akkor még inkább így lesz, hiszen még a menetszél is kócolja a nedves frizurát. Nem csupán kellemetlen látvány az ilyen összecsomósodott lobonc, hanem még újabb gondot is okoz, hiszen csak tépve, a haj roncsolása árán lehet majd kifésülni.

