A forró nyári napnak és az erős UV sugárzásnak is megvannak a maga ártalmas hatásai, de mindezek ellenére a hajunk ilyenkor mutatja legjobb formáját. Az ősz beköszöntével azonban jelentkezni kezd az erősebb zsírosodás és korpásodás, a fejbőr pedig érzékenyebbé válik, a hajunk pedig jobban hullik a megszokotthoz képest. Ilyenkor elkerülhetetlen, hogy ne csak egy egyszerű hajmosással, hanem extra ápolással is gondoskodjunk a frizuránkról.

Több törődés a hajnak

A Parusan Stimuláló sampon és Energizáló tonik gyártójának hajhullás ellen kifejlesztett termékei, melyek csökkentik a hajhullást, támogatják a hajnövekedést, az őszi szezonban kifejezetten ajánlottak férfiaknak és nőknek egyaránt, hiszen ebben az időszakban a szokásosnál is több hajszálat veszítünk el. Ez természetes folyamat, ám a „hajváltás” megterhelő a szervezetnek, ezért ilyenkor többlet-tápanyagokat igényel a szervezetünk – például olyan anyagokat, amelyek segítik az új hajszálak fejlődését. A Parusan Stimuláló samponban és Energizáló tonikban találhatóniacinamid (B3-vitamin), L-arginin és E-vitamin ezt a szerepet tölti be (sőt a férfiak számára kifejlesztett verzióban található koffein még a fejbőr vérkeringését is fokozzaés ezzel hozzájárul a hajszálak megfelelő tápanyagellátásához),ezáltal erősíti a hajat.