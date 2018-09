A hajhagymák roncsolódásáért és a kopaszodásért sok minden felelőssé tehető a stresszes életviteltől kezdve az elégtelen hajápolásig. Amilyen sokrétűek az okok, olyan változatos módszerekkel próbáljuk semlegesíteni őket – igen, még mi, férfiak is, akik igen érzékenyen és nehezen viseljük általában, hogy hajkoronánk ritkulni kezd. A Parusan most egy olyan készítményt ajánl nekünk, amelynek egyik fontos összetevője valóban hatással lehet erre a folyamatra, és nem csupán lassítja a hajhullást, hanem segít az új hajszálak növekedésében, valamint a benne található koffein serkenti a fejbőr vérkeringését és ezáltal erősíti a hajat.

Hajápolás koffeinnel

Sok férfi, akinek a kopaszodás nagy bánatot okozott, most talán rögtön rohan a kávéfőzőhöz, hogy egy erős feketét készítsen. Azonban nem ez az igazi megoldás a problémájukra, hiszen a hajhullás megelőzéséhez helyileg ható koffeinre van szükség, mely egy csésze kávéval nem helyettesíthető. A túlzásba vitt kávézás ráadásul kockázatos is, ezért sokkal hatásosabb, ha olyan hajápolókat vásárolunk, amelyek magukba építik ezt az anyagot, és közvetlenül ott fejtik ki hatásukat, ahol arra szükség van – vagyis a hajas fejbőrön.

A férfiaknak kifejlesztett Parusan Stimuláló samponban és Energizáló tonikban a vitaminok és a hajhagymák erejét növelő L-arginin mellett a koffein is fontos összetevő, így nemcsak a diffúz hajvesztést segítik mérsékelni ezek a készítmények, hanem az ősszel és tavasszal jelentkező nagyobb mértékű hajhullás közben serkentik is a fejbőr vérkeringését, és a koffein segítségével arra késztetik a hajhagymákat, hogy új, egészséges és erős hajszálakat növesszenek. Természetesen az egészséges hajkoronához nélkülözhetetlen a kiegyensúlyozott táplálkozás, valamint a rendszeres, elegendő mennyiségű alvás is, és a stressz-faktorokat is érdemes csökkenteni, de emellett a hajnak szüksége van arra az extra gondoskodásra is, amelyet a Parusan termékei adnak meg.