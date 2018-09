Nagyjából a teljes rezsiköltség 60 százalékát teszi ki a magyar háztartások többségében a fűtésre fordított pénz. Ennek akár a harmada is megtakarítható azzal, ha hatékonyabb hőszigetelés kerül utólag a házra, sőt, még ennél is többet spórolhatsz meg, hanem nem csak a falakat, de a tetőt, a padlót és a lábazatot is ellátod megfelelő hővédelemmel, és végül még a fűtésrendszert is beburkolod. Ebben az esetben 70 százalékkal is lecsökkenhet a fűtésszámla, és nagyon hamar visszajön az az összeg, amit a munkálatokra költöttél. Nyugodtan tekinthető tehát a hőszigetelés hosszú távú befektetésnek, amely nem csupán megtérül, de később pénzt is hoz a konyhára. A Stavmat építőanyag kereskedelmi áruházlánc szakértőinek segítségével utánajártunk, hogyan érdemes belevágni a szigetelésbe, és melyek azok a pontok, ahol különösen érdemes odafigyelni a munkára.

legyen a szigetelőanyag magas tűzállósági osztályú, jó páraáteresztő képességű, hogy a lakás falai kellőképpen tudjanak „lélegezni”, és végül természetes anyagokból és környezetbarát technológiával készüljön.



2. Ne takarékoskodj a szigetelés vastagságán!

Már öt centi extra szigeteléssel is látványos eredmény érhető el, de az igazán jó hatásfok 18-20 centiméteres vastagságnál jelentkezik. Ennél többet a legtöbb házra rakni nem érdemes, mert jelentős hőmegtakarítást már nem hoz, ugyanakkor a beltérben egy idő után túlmelegedési gondokhoz vezethet a „túlméretezett” hőszigetelés. Természetesen a vastagabb szigetelés többe kerül majd, de ez a beruházás megtérül, hiszen a vastagsággal a fűtésköltség is arányosan csökken.

3. Nem csak a látható felületeket kell hőszigetelni!

Gyakori hiba, hogy néhány felületi rész kimarad a szigetelésből azért, mert a tulajdonos szerint ott nem annyira fontos lefedni, vagy azért, mert nem készült alapos előzetes felmérés arról, hogy hol kell szigetelni, és mennyi lesz majd a pontos szigetelőanyag igénye a munkának. Egy lábazat földben lévő részére például vastagabb réteget kell tenni a házfalhoz képest ahhoz, hogy ugyanazt a hőszigetelő hatást érjük el, egy oromfalnak pedig nem csak a látható részét kell szigetelni, hanem a tetősík alatti felületeit is, mert itt nagyon hamar elszökik a meleg! Ezek a figyelmetlenségek később sok bosszúságot okozhatnak, hiszen a kihagyott pontokon hőhíd alakul ki, ami kiváltja a penészesedést. Könnyen előfordulhat ezért, hogy egy rosszul elvégzett utólagos szigetelést követően abban a házban, ahol addig nem volt penészesedés, a hőhidak hatására megjelennek a zöld, kiirthatatlan gombafoltok a falon. Arról nem is beszélve, hogy a hőszigetelés hatékonysága is nagyban lecsökken. Végeztess el tehát egy alapos előzetes felmérést egy szakemberrel ezzel kapcsolatban, és kövesd a tanácsait!

4. Ügyelj a rögzítésre!

A hőszigetelés megfelelő rögzítésének alapja a szigetelendő felület megfelelő előkészítése. Az egyenetlenségeket ki kell tölteni, vagy el kell távolítani. Figyelj arra is oda, hogy a vakolat alatt ne maradjanak üregek – ezt kopogtatással egyszerűen ellenőrizheted. A por eltávolítása is nagyon fontos, hiszen ez a tapadás mértékét nagyban lecsökkentheti. Ezután jöhet az alapozás, a mélyalapozás, majd a fal egybecsiszolása. Ha ezt elvégezted, már nem lesz gondod a hőszigetelő lapok megfelelő rögzítésével. Ha biztosra akarsz menni, akkor megfelelő mennyiségű és minőségű ragasztóanyagot és dűbelt is kell használnod, különben a hőszigetelés leszakadhat. A gyenge minőségű dűbelek csak 4-5 évig bírják, de a jobbak 40-50 évig is kifogástalan állapotban maradhatnak. Ennyi idő megér egy kis extra ráfordítsát, nem?

Forrás: otthon