Néhány gondolat erejéig a BMW magyarországi gyára is szóba került Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter keddi Budapesten tartott, sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető közölte: az a 400 hektár terület, amely a beruházáshoz szükséges, egymilliárd forintot ér, de a beruházás volumene egymilliárd euró (325 milliárd forint), tehát az érintett termőföld hasznosítása nem lehetne ilyen kifizetődő más módon, ráadásul rengeteg új munkahely jön létre.

Kitért arra: Debrecen városfejlesztése is új szakaszba léphet. A beruházással már a harmadik nagy német prémiumautó-gyártó is megjelenik Magyarországon, és az ország nyugati és középső része után a keleti régióban is nagy járműipari beruházás valósul meg – mondta Gulyás Gergely. Közölte: nagyságrendileg ezer munkahely jön majd létre.

Kérdésre elmondta: egyelőre nincs konkrét összesítés arról, hogy milyen hozzájárulást ad az állam a beruházáshoz, de tízmilliárd forintot meghaladó összegről van szó. A biztosított kedvezmények nem térnek el a más beruházásokhoz adott kedvezményektől – tette hozzá.