„A Cayman GT4 Clubsport nem több raliautó-koncepciónál. A WRC németországi futamán, a Német ralin visszajelzéseket fogunk gyűjteni a ralisport világából, és még az év vége előtt meghozzuk a döntést, hogy egy leendő modell alapjaira megépítsünk-e egy ehhez hasonló autót.” – írta tegnap a Twitteren a Porsche Motorsport, és már ennyi, valamint négy darab fénykép is elég volt ahhoz, hogy felzúdulást keltsenek.

A Német raliig már csak pontosan egy hét van hátra, így nagyon sokat nem kell várnunk a fejleményekre, illetve a további fényképekre. Annyi már most is látszik, hogy az eredetileg pálya-versenyautónak fejlesztett Cayman GT4 Clubsport alapjaira épülő ralitanulmány masszív fenéklemez-védelmet kapott, a tetőlemezbe szellőzőkürtőt vágtak, stabil vonószemeket építettek be, valamint felkerültek az orra az elmaradhatatlan ralifényszórók. A fehér keréktárcsák is meglehetősen ütősen néznek ki.

A Porsche Cayman GT4 Clubsport jelenlegi kivitelében hátsókerék-hajtású, együléses versenyautó 385 lóerős, 3,8 literes, hathengeres boxermotorral és hatfokozatú duplakuplungos sebességváltóval.

A Porsche először az 1965-ös Monte Carlo ralin vetette be 911-es alapú versenyautóját; a kilencvenes évek végéig számos Európa-bajnoki cím, egy IMC világbajnoki első helyezés, valamint két Dakar-győzelem fűződik a nevükhöz.