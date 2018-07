Ma is borzasztó hőség lesz, ami vízparton punnyadva nem annyira rossz hír, de a városban, vagy főleg úton, autóban, buszon, már kevésbé szórakoztató dolog. Pláne, ha vezetni is kell a pusztító hőségben.

A rendőrség honlapján olvasható tanácsok között az első, hogy tartsuk be a közlekedési szabályokat. Ez jogos, bár leállósávban végigelőzni a bedugult autópályán állókat kellemes tavaszi időben is ugyanakkora gyökérség, mint hőségriadó idején. Nem is beszélve a többi szabálytalanságról.

Azért a szabályok betartásán túl akad még pár dolog, amit megszívlelve nagyobb biztonságban érhetjük el úti célunkat. Például, aki nehezen bírja a meleget, ha teheti, inkább maradjon otthon, ha mégis muszáj autóba ülni, akkor gyakoribb pihenőkkel, sok folyadékot fogyasztva érdemes autózni. A lassabb tempó, vagy a követési távolság növelése is jó ötlet, és bármennyire is nehéz, próbáljon meg mindenki egy kicsit türelmesebben vezetni. Parkolásnál pedig keressünk árnyékot, sötétítsük el az ablakot, nehogy túl felforrósodjon az autó utastere. Ja, és még véletlenül se hagyjunk az álló autóban gyereket, kisállatot, mert akár negyedóra is végzetes lehet a tűző napon parkoló autóban.

A rendőrség többi jó tanácsa itt olvasható, katt!