Sussex hercege és hercegnője, Harry herceg és Meghan Markle amerikai színésznő az esküvő után egy gyönyörűen restaurált Jaguar E-Type nyitott sportkocsival indultak el a Windsor-i kastélyból a Frogmore House-ban rendezett fogadásra. Az 1968-as autót nem a szokványos módon újították fel, az eredeti sorhatos motort kidobták belőle, helyére elektromos hajtás került, amivel közel 300 kilométert képes megtenni egy töltéssel. A 40 kWh-s akksik 7 óra alatt töltődnek fel teljesen.

Az eseményről készült videót a Twitterre töltötték fel, apró részlet, hogy a rendszámtáblán az esküvő dátuma olvasható:

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ

