Tavaly év végén jelentette be Harry herceg és Meghan Markle eljegyzésüket és már akkor tudható volt, hogy hamarosan megrendezik a pompás esküvőt is. A herceg esküvőjére nem csak a királyi család, hanem az emberek is nagyon készültek. Néhányan képesek voltak napokig a vonulás útvonalán táborozni, hogy a legjobb helyről nézhessék a menetet. A királyi család tagjai közül sokan érkeztek autóval a helyszínre. Mutatjuk, milyen volt a gépjárműpark az év esküvőjén:

Meghan Markle amerikai színésznő egy Mulliner karosszériás 1950-es évjáratú Rolls-Royce Phantom-mal érkezetet az esküvőre. A windsori kastély felé tartó limuzint 5,7 literes, sornyolcas motor hajtja.