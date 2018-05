Olvass tovább

A Toyotából szinte semmi nem maradt, kivéve az utascellát, ami viszont olyannyira épségben megúszta az ütközést, hogy mind a négy oldalajtó nyitható maradt, a vezető pedig karcolások nélkül (a hír alighanem túloz, de mondjuk úgy: néhány csúf zúzódással) megúszta az egészet.

Egy ekkora hőstett után persze a vadonatúj autó nem kerülhetett a bontóba: kiállították a márkakereskedésben, és most rajta mutogatják az ügyfeleknek, milyen magas szintű utasvédelemre képes az új generációs TNGA platform és az abból eredeztetett, GA-K padlólemez – amire egyébként a hamarosan nálunk is kapható Toyota RAV4, illetve Lexus ES modellek is épülnek (a Camry sajnálatos módon nem kapható hivatalosan Európában.)