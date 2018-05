A szolgáltatás – tehát béren kívüli juttatásként céges autót bocsátani a munkavállaló számára – számos vállalatnál elérhető már hazánkban is, és az így használatba vehető járműveket nem csupán üzleti, hanem magáncélokra is használhatja a munkavállaló.

Hogy lehet az, hogy bár sok piac még csak most kezdi el a növekedést a 2008-as gazdasági világválság után, az autóipar folyamatosan növeli az eredményeit a korábbi évekhez képest, Magyarországon pedig évről évre rekordbevételeket ér el? A fejlődés mögött az operatív lízinggel igénybe vehető céges autók állnak.

Luxusautót is választhatok?

Hazánk egyik legnagyobb autókölcsönző hálózata, a Budget hat kategóriában kínál gépjárműflottákat, elsősorban ár és méret szerint. A Renault Cliotól kezdve a Mercedes E-osztályon át bármilyen típusú és kategóriájú autó igénybevehető. Népszerű modell a VolvoS90 D4 Momentum, a svéd gyártó egyik újgenerációs dízeles luxuslimuzinja.

A Budget operatív lízing konstrukcióban kínálja az autókat, ami tartósbérletet jelent, tehát a futamidő végén nem a járművet addig használó céghez, hanem a bérbeadóhoz kerül az autó. Ebben a konstrukcióban nem is kell megfizetni a gépjármű teljes árát, csak a beszerzési és a maradványérték közötti különbözetet, míg a havidíjban olyan extra szolgáltatások is helyet kapnak, mint a regisztrációs vagy cégautóadó, a casco, assistance-szolgáltatás, vagy épp a szervizelés. Nagy előny az is, hogy az autó finanszírozásával összefüggő költségek áfájának meghatározott része visszaigényelhető.

A vállalati autó ösztönző erő is

Manapság egyre nagyobb harc folyik a kvalifikált munkaerőért, így a munkaadóknak minden eszközt meg kell ragadniuk, hogy kiválasszák a megfelelő kollégákat, majd meg is tartsák őket. Béren kívüli juttatásként céges autót biztosítani a dolgozók számára motiváló erőként is hathat és lojalitás-, megbecsültség érzetet is teremt a munkavállalókban, így ezt minden cégnek érdemes megfontolnia, ha lehetősége van rá.

