Az új kombinációkkal a Volkswagen egyebek mellett az Európai Unióban 2020-tól előírt 95 g/km flotta-széndioxid-kibocsátási határértéket is teljesítheti.

1.5 TGI Evo (EA211 evo) földgázmotor

A változó turbinageometriával működő, 1,5 literes, közvetlen befecskendezésű erőforrás az 1.5 TSI ACT BlueMotion műszaki alapjaira épül, ugyancsak 96 kW/130 LE teljesítménnyel. A német piacon a földgázüzemű erőforrások már ma is a legdinamikusabban növekvő hajtásrendszer-fajtának számítanak.

2.0 TDI (EA288 evo) dízelmotor

A Volkswagen-csoport négyhengeres TDI-motorjai első ízben készülhetnek hibridtechnikával, az EA288 evo eleve 12 voltos szíjhajtású indítógenerátorral szerelt mild-hibrid hajtásrendszerrel mutatkozik be. A kedvezőbb fogyasztású motorok teljesítménypalettája 100 kW/136 LE és 150 kW/204 LE között ível. A Volkswagen fejlesztésében készülő új TDI-ket először hosszában építik be az Audi modelljeibe, a jövőben pedig a Volkswagen és a vállalatcsoport további márkáinak keresztmotoros platformján is megjelennek.