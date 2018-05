Magyarországon kizárólag ezen a csatornán követhetik élőben az angol első osztályú futball bajnokságnak, a Premier League-nek a mérkőzéseit. A csapatok nem csak top játékosokat vonzottak a ligába az elmúlt években, hanem a világ legjobb edzőit is. Óriási stratégiai harc folyik a pályán, és a pálya szélén is. Ez az egyetlen olyan bajnokság, ahol évről-évre 5-6 csapat is harcban van a bajnoki trófeáért. A fordulók után egy órás összefoglalóval, valamint hetente egyszer, a „Britannia, egy hét a szigeten” című műsorral várja a nézőket a Spíler1 Tv.

Hasonlóan az angol bajnoksághoz, az észak-amerikai profi jégkorongliga, vagyis az NHL kőkemény küzdelmeit is csak a Spíleren láthatják a jégkorong szerelmesei. Látványos gólok, szemkápráztató cselek és óriási bunyók. A világ legjobb 31 csapata csap össze napról napra a rájátszásba jutásért, majd a végső győzelemért, azaz a Stanley-kupáért. Az élő meccsek mellett minden alkalommal jelentkezünk az NHL On The Fly magazinnal, amelyben a játéknapok összefoglalóját láthatják.