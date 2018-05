Jody Sanders a 30-as éveiben járó brit milliomosok mindennapjait éli és ebbe az is beletartozik, hogy időnként lezúz egy-egy drága sportkocsit vagy luxusautót, mint most Mallorca szigetén. A szemtanúk szerint két csinos, bikinis hölgy társaságában autózott, közben pedig jól hallhatóan szólt a zene a 100 millió forint feletti értékű Rolls-Royce Dawn-ból. Mindeközben a hölgyek táncoltak és szelfiket készítettek, hogy Instagram-on is megmaradjon a gondtalan pillanat.

Nem sokkal később elvesztette irányítást autója felett és egy dohánybolt kirakatába csapódott. A baleset után a sofőr angolosan távozott saját lábán mielőtt még a rendőrség kiérkezett volna és megszondáztatják. A közeli étterem teraszán nagyjából 20 ember ült, így ha csak egy picikét előbb dobja el a Rolls-Royce-t, akkor még ennél is csúnyább vége lett volna az esetnek.

Az esetet a bolt biztonsági kamerája is rögzítette: