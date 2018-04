Pár napja rejtélyes részletfotóval ágyaztak meg neki, most viszont itt van teljes valójában, még ha valódi tartalom nélkül is: a Lexus bemutatta a vadonatúj ES szedán első hivatalos fotóját.

Az autó részben az LS szuperlimuzin stílusát követi – a keskeny fényszóró, az inkább tekintélyes, mint sportos hűtőmaszk és a plasztikus motorházfedél mind a nagy testvérrel teremt kapcsolatot. Ugyanakkor az oldalfal és főleg a C-oszlop sokkal egyszerűbb, letisztultabb, józanabb.

Talán azért döntöttek ez utóbbi mellett, hogy kellő távolságot tartsanak az újonc és az LS között, hiszen az ES, amely egyben a GS utódjaként is szolgál majd, az anyavállalat Toyota legnagyobb nemzetközi típusának, a következő generációs Avalonnak a közvetlen oldalági rokona. Ugyanarra a TNGA padlólemezre épülnek, minden bizonnyal hajtásláncaik is megegyeznek majd. A 3,5 literes, V6-os benzinmotor és a 2,5 literes négyhengeresre épülő hibrid mellé már csak egy harmadik: egy esetleges ES F sportmodell nagy teljesítményű erőforrása kívánkozik, ám mivel a Lexus F modellcsaládnak eddig még soha nem volt elsőkerék-hajtású tagja, érdeklődéssel várjuk, hogyan oldják meg ezt a feladatot, ha nekifutnak egyáltalán.

Nemcsak motorikusan, de technológiai tartalmait tekintve is előremutató az Avalon, így vélhetőleg az ES is: részlegesen autonóm mobilitási rendszerek és fejlett vezetőtámogatás mellett számíthatunk az Amazon Alexa hangvezérelt személyi asszisztens integrálására is.

A modell hivatalos és teljes világpremierjére pontosan egy hét múlva, április 25-én, a Pekingi Autószalonon kerül sor.