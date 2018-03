A miskolci pilóta fogalmazott, úgy, hogy kicsit „kockásan”, darabosan kezdte az egri futamot, de amint elkapta a ritmust nem volt kérdés, hogy ki a leggyorsabb a szélsebes hevesi pályákon. Az immáron ötszörös abszolút futamgyőztes az ötödik szakaszon vette át a vezetést, amit meg is őrzött a futam végéig. Hadik, új navigátorával, Bacigal Igorral összesen 11 szakaszgyőzelmet szerzett és magabiztos, 23,5 másodperc előnnyel utasította maga mögé Turán Frigyest és társát, Bagaméri Lászlót.

A szezonnyitó Eger Rallye-t követően két dolgot biztosan kijelenthetünk: az egyik, hogy elképesztő szoros bajnokság lehet az idei, mert egy-egy futamon akár három vagy négy páros is esélyes lehet a győzelemre, a másik pedig, hogy Hadik András lesz az etalon mindenki számára, idén a fordos pilóta az, akit le kell győznie annak, aki harcba szeretne szállni a bajnoki címért.

A fordos duó egészen a 14. szakaszig ott loholt Hadikék nyakában, de Sirokon Turán 0,02!!! másodperccel korábban lőtt ki a rajtból, így begyűjtöttek 10 másodperc büntetést, amivel el is dőlt a győzelemért folytatott csata, hisz egy olyan futamon ahol az egyes gyorsaságik végén tizedek döntenek a párosok között, szinte lehetetlenség ledolgozni ekkora különbséget. Turán Frici így az elmúlt évhez hasonlóan a második helyen fejezte be az Eger Rallye-t.

Kazár Miklós és Tóth Zsolt végzett harmadikként a szezonnyitó futamon. A háromszoros bajnoknak bejött a technikaváltás, hisz az R5-ös Fabiával majd két év elteltével állhatott ismét dobogóra egy magyar bajnoki futamon.

Vincze Ferenc és Bazsó Attila úgy kezdte az egri versenyt, ahogy tavaly befejezték azt, hisz az első kör végén, ha minimális előnnyel, de vezettek. Aztán a hetedik gyorson 170-es tempónál megforogtak és rögtön bezsebeltek 16 másodpercet Hadikkal és Turánnal szemben. A szécsényi pilóta ezek után már nem tudott olyan ritmusban autózni, mint tette azt a nap elején, így Kazár is megelőzte. Vincze vasárnap csak a biztos célba érkezésre, no meg az utolsó szakaszgyőzelméért járó extra pontokra koncentrált, amit végül sikerült is megszereznie, így amolyan szépségtapaszként 3 bónusz pont került a neve mellé a bajnoki tabellán.

Az ötödik helyet a 9 hónapos kihagyás után visszatérő Velenczei Ádám – Szedő Csaba kettő szerezte meg a Hyundai i20 R5-tel.

Érdekesség, hogy ez első 10-ben végzett párosok közül 5 egységnél is új navigátor diktálja az itinert az adott pilótának. Így van ez a Balogh János – Szőke Tamás kettős esetében is. A miskolci pilóta hosszú éveken át versenyzett Mitsubishivel, így adódik a kérdés, hogy a tavalyi év navigátora vajon mennyit tud hozzátenni a miskolci pilóta versenyzéséhez, hisz az elmúlt években Kazár Miklós, Ifj. Tóth János és Ranga Péter mellett is bőven szerzett tapasztalatot az R5-ös autókról.

„Az első nap még mindent az én ízlésem szerint alakítottunk ki a Škodával kapcsolatban, majd vasárnap elmozdultunk egy olyan irányba, ahol nagyobb szerep jutott Tomi tapasztalatainak. Nekem tanulnom kell még ezt az autót, de a navigátorom tanácsainak köszönhetően előrébb tudtunk lépni az összetettben és közelebb kerültünk az élmezőnyhöz is” – mondta a hatodik helyen finiselő Balogh Jani az egri célban. Szőke Tamás pedig annyit tett hozzá a pilótája gondolataihoz, hogy a bizalom elengedhetetlen tényező egy sofőr és egy navigátor kapcsolatába. Balogh hallgat rá és amint jobban összebarátkozik a Škodával, illetve a saját igényeire tudja szabni az autót, jönni fognak az eredmények is, de addig ő tapasztalatai is kellenek ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani az élmezőnnyel.

Az ORC-ben Hevesi István szerezte meg a győzelmet, aki hatalmas csatában, az utolsó szakaszon fordítva előzte meg a második Rongits Attilát. A két Mitsubishis pilóta között 153 gyorsasági km megtétele után mindössze 0,4 másodperc döntött előbbi javára!

A 3-as kategóriában Szauer Gergő végzett az első helyen, míg a Peugeot Kupában Jánosa Ákos bizonyult a legsebesebbnek a 208 R2-vel.

A 2018-as Eger-rali végeredménye:

1. Hadik András – Bacigál, Igor

Ford Fiesta R5 1:12:04.2 2. Turán Frigyes – Bagaméri László

Ford Fiesta R5 1:12:27.7 +23.5 3. Kazár Miklós – Tóth Zsolt

Skoda Fábia R5 1:12:31.7 +27.5 4. Vincze Ferenc – Bazsó Attila

Skoda Fabia R5 1:12:43.0 +38.8 5. Velenczei Ádám – Szedő Csaba

Hyundai i20 R5 1:13:14.6 +1:10.4 6. Balogh János – Szőke Tamás

Skoda Fabia R5 1:13:19.0 +1:14.8 7. Bodolai László – Popovics László

Ford Fiesta R5 1:13:21.4 +1:17.2 8. ifj.Kiss László – Kissné Varga Zsuzsanna

Ford Fiesta R5 Evo 1:13:36.5 +1:32.3 9. Ollé Sándor – Belső Kristóf

Skoda Fabia R5 1:14:08.9 +2:04.7 10. Trencsényi József – Verba Gábor

Skoda Fabia R5 1:14:34.8 +2:30.6

A bajnokság egy hónap múlva, április 27-29.-e között folytatódik a Miskolc Rallye-val.