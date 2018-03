A Porsche Mission E még az évtized vége előtt piacra kerül, de ha nem akarsz addig várni, már most megnézheted, hogyan fog mutatni a ház előtt a kocsi.

A többféle nézetben megjeleníthető autó poénnak jó, de az alkalmazás mást is tud: röntgenképen mutatja meg az akkumulátor technológiát, szemlélteti a modell aerodinamikáját, de még mozgás közben is megtekinthetjük a modellt, sőt, a színét is mi választhatjuk ki.