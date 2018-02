A Toyota, a Hyundai és a Honda egyaránt esélyes volt arra, hogy elsőként dobjon piacra (mármint a tényleges piacra, nem csupán szelektált díszügyfelek részére) hidrogén üzemanyagcellás gépkocsit. Végül a Toyota nyerte meg a versenyfutást, két éve forgalmazzák a Mirai szedánt Kaliforniában, és mostanra háromezer darabot adtak el a riasztó külsejű autóból.

Ömlik a víz a Miraiból. Persze ez így normális, hiszen a hidrogén üzemanyagcella működésének mellékterméke a H2O.

Erre a háromezer autóra harmincegy töltőállomás jut az államban, vélhetőleg nem egyenletesen elosztva. Az év végére további egy tucatot készülnek átadni, és szükség is lesz rájuk, hiszen érkezik a Hyundai Nexo, bérelni pedig már most is lehet a Honda Clarity-t – a közvetlen vetélytársak számaihoz képest valóban lenyűgöző a Toyota háromezres eredménye.

A Toyota egyébként nem csak hidrogénes autót gyárt, hanem hidrogént is: hamarosan megkezdi működését (persze, hogy Kaliforniában) az az üzem, amely mezőgazdasági hulladékból állít elő hidrogént, naponta mintegy 1,2 tonnát. Ez a mennyiség nagyjából 1500 üzemanyagcellás autó kiszolgálására elegendő.