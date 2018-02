A Rolls-Royce három évvel ezelőtt, a The Financial Times oldalain jelentette be, hogy megépíti fennállása első szabadidőjárművét.

Azt az első pillanattól fogva lehetett sejteni, hogy Cullinannek keresztelik az autót, hiszen ez volt a projekt munkaneve, de bizonyossággal eddig nem szolgált a gyár.

Most viszont azt is elárulták, miért kapja ezt a nevet az emelt hasú luxusautó: a világ minden pontján, hóban, fagyban, hőségben és esőben csiszolták tökéletessé, mint a világ legnagyobb gyémántját (és mint egyébként a világ összes autóját, tesszük hozzá) – köszönjük a részletes tájékoztatást!

A Cullinan a Rolls-Royce vadonatúj alumínium spaceframe platformjára épül, ugyanarra, amire az új generációs Phantom.