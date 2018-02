Tizenhat évvel ezelőtt debütált a Volkswagen Touareg, amely nem csak a márka első szabadidőjárműve volt, de az európai tömeggyártók körében is úttörőként képviselte a műfajt. Most megérett az idő a második generációváltásra, és márciusban be is mutatkozik a harmadik széria – igaz, nem Genfben, ahogy várnánk, hanem két héttel később, 23-án Pekingben, a világ leggyorsabban növekvő SUV-piacán.

A Volkswagent ismerve – és a hivatalos rajzot elnézve – az eddigi dizájn evolúciójára számíthatunk, forradalmi megoldások nélkül. Lépésváltásra a funkciók terén kerül sor: digitális műszeregység, mobil internet, és persze modern hajtáslánc-technológiák kerülnek az autóba. Minden bizonnyal konnektoros hibrid opció is lesz, ahogy megjelenik a listán a hátsókerék-kormányzás is.

Március 23-ig hátra van még 41 nap; biztosra vesszük, hogy ez idő alatt további előzetesekkel is előáll majd a Volkswagen.