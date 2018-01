3,0 literes benzinmotor hagyományos és elektromos meghajtású turbóval, 435 lóerő, 520 Nm – ez kiindulási alapnak nem hangzik rosszul. Csakhogy az AMG újdonsága még többet tud: integrált indítómotor-generátora átmenetileg 250 Nm extra nyomatékot és 22 LE teljesítményt ad hozzá a soros hathengeres kraftjához.

Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+

A 48 voltos elektromos hálózaton üzemelő turbófeltöltő, illetve segéd-villanymotor spontán gázreakciót és kiváló gyorsítóképességet eredményez. Igazi sporthibridről van tehát szó, amely 4,4-4,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára , attól függően, hogy melyik modellbe építik be. Kezdetben három típus jöhet szóba: az E-kupé, annak kabrió testvére, valamint a CLS. Mindhárman új típusjelzést kapnak, a hibrid hajtásláncra az AMG 53 kód utal. A 48 voltos hálózat egyébként további hibrid technológiák alkalmazását is lehetővé teszi, de egyelőre érjük be ennyivel.