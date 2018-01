Bár általánosságban egyre ritkábbak a hosszan tartó kemény telek hazánkban, a szeszélyes időjárás bármikor lecsaphat pár napra, és hirtelen a -10 Celsius fok alatti hőmérséklettel kell megküzdenie minden autósnak.

Ilyenkor sokan már az udvaron, parkolóban elkezdik járatni az autót, hogy mire elindulnak üzem meleg legyen a motor, vagy legalábbis ne hidegen tegyék meg az első métereket. Ezernyi kérdése akad a témának, kezdve a téli gázolajtól, a megfelelő felszerelésen át egészen az olyan apróságnak tűnő dologig, mint a hidegindítás. Pár évtizede ez még valódi procedúra volt, manuális szívatóval, hidegindítóval. Mára egyszerűen beindul minden autó, de vajon van értelme percekig egy helyben állva járatni a motort? A témát nem is olyan rég alaposan körbe jártuk Gajdán Miklóssal.

Kevesen tudják azonban, hogy például a magyarok által is igen sűrűn látogatott, szomszédos Ausztriában súlyos büntetés jár azért, ha valaki huzamos ideig helyben járatja a motort. Hogy miért? Mert ezzel szennyezik a környezetet és felesleges zajt keltenek az autósok.

Nem is olyan rég egy klagenfurti autós 55 eurós büntetést kapott, mert indulás előtt hosszan járatta a motort. Az ÖAMTC (osztrák autóklub) szerint a sofőrnek még szerencséje is volt, mert általában 100-200 eurós büntetést szoktak kiszabni ezért, de elvileg akár 5 000 eurós (1,5 millió forint) bírság is járhatna. Németországban 10 eurós “csekket” osztanak az álló helyzetben való motormelegítésért, Svájcban pedig 60 frankos (durván 16 ezer forint) pénzbírságra lehet számítani. Magyarországon egyelőre nincs ilyen büntetési tétel.