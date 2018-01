Brit zászló a tetőn? Még szép! Akár a vászontetőn is? Hát persze! No és a hátsó lámpán, vagy a műszerfalon, ráadásul megvilágított kivitelben? A 2018-as modellfrissítés után már ezek a stíluselemek is csinosítják a Mini-vásárlók autóit.

Persze fontosabb az új Mátrix LED fényszóró, amely kitakarja a szembe jövő járművet, miközben környezetét maximális erővel világítja meg, vagy a decemberben már beharangozott, hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó, vagy a megnövelt nyomatékú, csökkentett fogyasztású alapmotorok.